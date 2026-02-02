【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−3 レヴァークーゼン（日本時間1月31日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】「魔法のファーストタッチ」で敵翻弄フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、“ファーストタッチ”で魅せた。足下でコントロールすると見せかけてのダイレクトパスで相手DFを欺いている。日本時間1月31日のブンデスリーガ第20節で、フランクフルトはホームでレヴァークーゼンと対戦。堂安は3−4−2−1シ