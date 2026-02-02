俳優の石原良純が２日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。石原は先週１月２６日の放送でガラガラ声で出演した。司会の羽鳥慎一アナウンサーに「どうしました、声？」と心配され「昨日、寒い中でロケやっていたからこんなんなっちゃった」と説明した。この日も石原は冒頭のコーナーでコメントしたが声はかすれており、羽鳥アナは「良純さん、