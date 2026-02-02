5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が、不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』のブランドキャラクターに決定した。7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演。2日から公式ブランドサイトでもメイキング映像が公