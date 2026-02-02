東京地検特捜部は、株式公開買い付けに関する未公開情報をもとに、インサイダー取引を行ったなどとして、証券会社の元役員の男ら5人を逮捕しました。金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、三田証券の元投資銀行本部長・仲本司容疑者と、会社役員の松木悠宣容疑者ら5人です。特捜部によりますと、仲本容疑者は2024年、モーター大手「ニデック」が、工作機械メーカーの「牧野フライス製作所」の株を公開買い付けするとの未公開