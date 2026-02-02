筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年でほとんどの相談内容は不貞に関する相談です。パートナーの不貞に悩みながら、いざ証拠を取ってみると「離婚するかどうか、決められない」という方が、意外と多いんです。今回は、決断できないまま苦しんでいた依頼者が「決めなくていいこと」を決めたことで、ようやく気持ちが楽になった事例をご紹介します。（探偵