WBA（世界ボクシング協会）は1日（日本時間2日）、最新の世界ランキングを発表。前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO1敗）がフライ級で1位にランクされた。高見は昨年12月17日にWBO世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）との王座統一戦に1―2判定負けを喫し、WBA王座から陥落。プロ初黒星を喫した試合後には「ライトフライではもうやらない」とフライ級で2階級制覇を狙う構想を