記録的な大雪を受け青森県は2日、自衛隊に青森市への災害派遣を要請しました。1人暮らしの高齢者世帯を対象に緊急的な屋根の除雪作業などにあたる予定です。青森県・宮下宗一郎知事「命に関わる危機が目前に迫っているということもありますので、自衛隊の災害派遣要請を昨日付でしました」宮下知事は青森市の要請を受け、1日付で陸上自衛隊の第9師団長に青森市への災害派遣を要請しました。1人暮らしの高齢者世帯を対象に、緊急的