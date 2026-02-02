台湾プロ野球の味全からソフトバンクに加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手が２日、宮崎キャンプで初めてブルペンに入った。台湾代表として３月のＷＢＣも出場が内定している最速１５８キロ右腕。力強い直球に加え、チェンジアップ、カーブなど変化球も感触を確かめるように投げ込んだ。谷川原を座らせて約５０球。コントロール良くまとめ、小久保監督は「きれいなフォームで、バランスがいい。足の上げ方も変えて工夫してい