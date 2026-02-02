衆議院選挙の期日前投票が石川県内の各地で行われる中、輪島市と珠洲市では2日から移動式の期日前投票所が設置され、有権者が1票を投じています。衆院選の期日前投票所は、先週から石川県内100か所に設置されています。 このうち、輪島市と珠洲市では、2日から仮設住宅などに移動式の期日前投票所が設置され、早速、市民が訪れていました。有権者は：「便利です。すぐ近場で仮設住宅で投票できるから、大変助かります。きょうは