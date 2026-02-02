テニスの４大大会全豪オープン（メルボルン）男子シングルス決勝で世界ランク１位のカルロス・アルカラス（２２＝スペイン）に敗れた同４位のノバク・ジョコビッチ（３８＝セルビア）が試合中に元ライバルに語りかけ、話題となっている。男女を通じて史上最多となる４大大会２５勝を目指したジョコビッチだが、６―２、２―６、３―６、５―７で敗れた。この試合に観戦に訪れていたのが元世界ランク１位の大レジェンド・ラファ