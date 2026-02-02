サンスター文具からこのほど、まるで標本のような消しゴムが登場しました。その名も「氷漬けになったいきもの消しゴム」。透け感が絶妙なんです!＼新商品情報/氷漬けになったいきもの消しゴムいきもののマスコット消しゴムを透明な消しゴムに閉じ込めました透明ケースにはいきものの名前を箔押しし、まるで標本のようなビジュアル👀大きないきものverと小さないきものverがあります。どのいきものが好きかコメントでぜひ教