【モデルプレス＝2026/02/02】櫻坂46の石森璃花が1月31日、自身のInstagramを更新。オフショルダーニットを着用したショットを公開した。【写真】櫻坂46メンバー「透明感すごい」美肩際立つ“あまーいコーデ”◆櫻坂46石森璃花、オフショルトップスショット公開石森は「ふわふわのオフショルとハートのピアスであまーいコーデ 冬はガーリーなお洋服が着たくなる」とコメント。襟元に白いファーのついたオフショルダートップスを着