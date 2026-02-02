Stray Kidsが、ユーチューブで新たな記録を打ち立てた。Stray Kidsは、『CEREMONY』のMVで通算18本目となるユーチューブ1億回再生突破を達成した。【写真】ヒョンジン、“色気ダダ漏れ”のメガネ姿昨年8月22日に公開された、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』のMVは、2月1日午後2時頃に再生回数1億回を突破。これを受け、JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて祝賀イメージを公開し、世界中のファ