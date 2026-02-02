初上陸ブランドのバッグや人気のコラボシリーズのキャップまで誰よりも早くチェックしたい話題の新作が続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 韓国発のバッグブランド『RHEEMIN』が日本初上陸目の覚めるようなネオンカラーと曲線的なフォルムが印象的。軽やかなメッシュ素材で普段使いのほか、ビーチでも活躍。バッグW50×H42cm 各\18,700（リーミン/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL.