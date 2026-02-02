【ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス 激闘カラーVer.】 6月発売予定 価格：7,700円 エクスプラスはフィギュア「ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス 激闘カラーVer.」を6月に発売する。価格は7,700円。本商品は通販サイト「少年リック」、「ツブラヤストアONLINE」の限定商品となる。 テロチルスは「帰ってきたウルトラマン」の16話、17話の2