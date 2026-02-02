【1/35 ドイツ Sd.kfz.250/3 無線指揮車グライフ】 3月14日頃 発売予定 価格：3,080円 タミヤは、1/35スケールプラモデル「1/35 ドイツ Sd.kfz.250/3 無線指揮車グライフ」を3月14日に発売する。価格は3,080円。 本製品は第二次大戦中のドイツ軍で、兵員輸送車や観測車などとして製造されたうちの無線指揮車仕様。「グライフ」の文字を車体に描き、北アフリカ戦線で使用