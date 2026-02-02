大雪により除雪中の事故も相次いでいて、新潟県ではきのうだけで4人が死亡しました。十日町市では除雪作業をしていた74歳と67歳の男性2人が水路に流され、近くの川で発見されたものの、死亡が確認されました。また、妙高市では81歳の男性が自宅の庭で上半身が雪に埋まった状態で見つかり、病院で死亡が確認されたほか、新潟市西蒲区でもカーポート付近の除雪をしていた76歳の男性が死亡するなど、きのう一日だけで除雪作業中に4人