プロ野球は１日、１２球団がキャンプインした。◇【オリックス＝宮崎】初のＷＢＣに挑む曽谷が、ブルペンで大会公式球を使い、直球を主体に１００球を投げ込んだ。キャンプ最初のブルペンでここまでの球数を投げるのは珍しいが、それも「疲れてきてからのフォームを大事にした」という狙いがあってのこと。「日本のボールに比べて滑る。少し気を抜くと動いてしまうので、もっと状態を上げていきたい」と感触を語った。