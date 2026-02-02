サッカー漫画『ブルーロック』（2026年夏公開）の実写映画のキャストが、これまで7人発表されており、ネット上で話題になっている。【写真】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』キャスト7人のソロビジュアル主人公である潔世一役は高橋文哉、蜂楽廻役は櫻井海音、千切豹馬役は高橋恭平（なにわ男子）、國神錬介役は野村康太が担当。五十嵐栗夢役は青木柚、成早朝日役は西垣匠、我牙丸吟役は橘優輝が務める。ソロビジュアル