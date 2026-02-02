三重県いなべ市の工場で、男性がクレーンで移動させていた銅材に頭を挟まれて死亡しました。警察によりますと1月30日午後8時頃、いなべ市員弁町の三井住友金属鉱山伸銅三重工場で、工場内の天井に設置されたクレーンを操作して、重さ6トンあるコイル状の銅材を移動させていた若松孝明さん（40）が、吊り上げていた銅材と積み上げられていた銅材の間に頭を挟まれたということです。若松さんは単独作業中で、クレーンが動いていない