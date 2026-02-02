【ミラノ＝平地一紀】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー会長は１日のＩＯＣ理事会後の記者会見で、６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪について、「何の問題にも直面していない。誰もがしっかり備えている」と運営に自信を見せた。パラリンピックも含め計約１６０万枚のチケットが販売されているが、現状で約１１０万枚が売れたという。