北日本では歴史的な大雪で生活への影響が広がり、青森県は14年ぶりに自衛隊への災害派遣要請を行いました。青森県では連日の大雪で、15市町村に災害救助法が適用されています。とくに青森市の積雪は183センチに達して年間では歴代4位となり、県は豪雪への対応としては14年ぶりに自衛隊への災害派遣要請を行いました。青森県宮下宗一郎 知事「屋根に雪が積もり、下ろせない人がいて、家屋が倒壊する恐れがある。あるいは周辺