結婚と第１子誕生を発表したケンドーコバヤシが２日、フジテレビ系「ノンストップ！」の独占インタビューに応じ、我が子との初対面の率直な感想を語った。ケンコバは１月３１日にフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」で、昨年８月に結婚し、第一子男児が生まれていたことを電撃発表。出産に立ち会おうとしたものの「今のうちにと、神社でお祈りしてたら産まれてた」とその瞬間には立ち会えず。名前は「