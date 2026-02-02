占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一日一改！昨日より今日、今日より明日！改善パワーが高まっています。これは、変えたほうがいい、やめたほうがいい、離れたほうがいいなど、問題と対策がセットで浮かんで、あなたの中で1つの流れを作っていくでしょう。あれもこれもよくしていきたい気分が高まります