三重県津市に住む60代の男性が、警察官や検事などを名乗る男らから電話を受け現金約8920万円をだまし取られました。警察で特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、去年9月、津市に住む60代の男性の自宅に警視庁の警察官を名乗る男から「暴力団員を逮捕した。暴力団員の口座にあなたの名前で現金が入金されている」などと電話がありました。その後、男性の携帯電話に検事を名乗る男から「あなたが預金している現金を