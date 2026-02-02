占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）脱力系開運術。ゆるっと、ぬるっと。頑張れないムード。いつものあなたならテキパキこなせることが、どうも実が入りません。考えがまとまらない、取り紛れやすいなど、集中力が持たないのです。やることリストを活用して自衛した上で、「ちょっとダメかも？」と周囲に正直