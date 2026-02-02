昭和から現代にかけて使われてきた生活の道具を紹介した企画展が、1月31日から三重県総合博物館MieMuで始まりました。長い間大切に使われてきた道具をじっくり見ることで、物を大切にする心や、物に込められた工夫を感じてもらおうと行われているものです。料理、洗濯、掃除を始めとする暮らしの中で身近に使われてきた道具約40点のほか、暮らしの道具に使われる素材の植物6点が展示されています。日常的に行われている掃除は、今