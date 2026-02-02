ものまねタレントのりんごちゃんは1月31日、自身のInstagramを更新。ダイエット前後の写真を公開しました。【写真】りんごちゃんのビフォーの姿「すごいスリムになりましたねえ」りんごちゃんは「Beforeの写真がおもろすぎなのよ基本的に」とつづり、写真を11枚載せています。1〜3枚目はダイエット前の全身パネルとのツーショットです。前と横から撮影し、体型の違いが一目瞭然です。ほかには「缶詰ダイエット」中に食べたおいしそ