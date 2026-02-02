景色を楽しみながら走ることのできるロードレースが1日、三重県四日市市で開かれ、多くのランナーが街を駆け抜けました。市民の健康増進と四日市の魅力発信を目的に初めて開催されたもので、10キロコースなど3つの部門に県内外から合わせて3000人以上のランナーが集まりました。スタート前には四日市市出身で、東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾選手らがエールを送ると、風もなく、走りやすい気候の中、ランナーたちは笑顔で走り