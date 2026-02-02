先月の三重県内の有効求人倍率が発表され、前の月を0.02ポイント上回って1.19倍となりました。2カ月連続で上昇しました。三重労働局の発表によりますと、先月は有効求人数と有効求職者数が共に増加し、県内の有効求人倍率は前の月から0.02ポイント上回って1.19倍となりました。三重労働局によりますと、人手不足などで建設業や製造業卸売業など18業種中、15業種で新規求人数が増加しました。県内の雇用情勢について三重労働局は「