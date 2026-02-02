占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）パワーチャージの仕上げ。ご自愛継続で！何もかもどうでもいい、面倒くさい、ここ数年続いた投げやりさ、無気力さがようやく薄れてきます。でも、病み上がりにも似て、ここで急に張り切ると、かえって疲れが出てペースが崩れることに。今週、オススメするのは、ウインドーシ