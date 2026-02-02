1月30日の夕方、三重県伊賀市の市道で男性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された事故で、警察は、近くに住む24歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、伊賀市緑ヶ丘本町の契約社員、増田裕一郎容疑者（24）です。警察によりますと、増田容疑者は、30日の午後6時頃、自宅近くの市道で軽四自動車を運転して、近くに住む川端忠芳さん（73）と