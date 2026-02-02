占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）早くも春の気配。ムズムズ、ソワソワを楽しんで。楽しさいっぱい。その一方で、世界が上滑りしている気分にもなりそうです。まだ、始まったばかりなのに、結果が分かっているような、すでに飽き飽きしている感覚にも襲われることも。でも、これ、初めての経験ではないので