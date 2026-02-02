占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）地固めウイーク。基盤を大事に。ゆっくりペースで、仕事や日課を着実にこなしていきましょう。丁寧で、落ち着いた暮らしを実現させるのです。きちんとご飯を作る、掃除をする、アイロンをかける、ベッドメイキングをするなど、生活の場のクオリティーを上げていくことで、