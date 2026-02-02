近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では寒気や湿った空気の影響で、雪や雨の降っている所があります。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？２日（月）～2月7日（土）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション きょう（２日）の近畿地方は、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から次第に雪や雨が降る見込みです