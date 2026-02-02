西武の後藤高志取締役オーナー（76）が2日、宮崎県日南市南郷町で行われているキャンプを訪れ、練習前に訓示を行った。今季のチームスローガン「打破」について熱弁。「特に野手の選手に対して、強振して連打して相手に打ち勝つという強いメッセージが込められている。一方で、投手陣に対して西口文也監督（53）は『信頼してる』と言っています。その『信頼してる』というのも、1人1人が西口監督やコーチ陣からの信頼や期待に