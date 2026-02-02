恐怖の展覧会『恐怖心展』の大阪開催が、3月27日〜5月10日に大阪駅前のグランフロント大阪で開催されることが決まった。【写真】説明のつかない不合理さ…『恐怖心展』展示内容東京・名古屋・大阪・札幌で約18万人が来場した展覧会『行方不明展』に続き、気鋭のホラー作家・梨らが手がけ、東京ではSNSを中心に話題となり、約13万人が来場した展覧会。「先端」「閉所」「視線」といった「恐怖心」をテーマにさまざまな作品を