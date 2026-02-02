昨年10月にメジャーデビューしたアーティスト・KUROMIによる、初の東名阪対バンツアー『KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026「KUROMI IN MY HEAD」』が、1月31日に東京・Zepp DiverCityでファイナルを迎えた。大阪、名古屋、東京の各公演で異なるゲストを迎え、対バンならではの化学反応と新曲披露を重ねてきたツアーの集大成となった。【画像】KUROMIと対バンした水曜日のカンパネラ、ピーナッツくんツアーファイナルの会場となった