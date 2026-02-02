【ベルギーリーグ】デンデル 1−2 ヘンク（日本時間2月2日／フローラン・ベークマンスタディオン）【映像】華麗な崩しから「芸術的アウトサイドパス」ヘンクに所属する日本代表MFの伊東純也が、今季初アシストを記録した。サイドから崩す鮮やかなチャンスメイクから、最後はゴール前で味方に完璧なパスでお膳立て。ファンも熱狂している。日本時間2月2日、ベルギーリーグ第23節でヘンクは敵地でデンデルと対戦。左ウイングで先