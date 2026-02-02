東京の上野や羽田空港、そして香港で連続して多額の現金が狙われた事件で、羽田空港で襲われた男性が、去年11月にも日本円でおよそ1億円を盗まれていたことがわかりました。この事件は先月、台東区東上野で男女5人が、3人組の男に現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われ、その2時間半後には、羽田空港でも、催涙スプレーを吹きかけられ、およそ1億9000万円の現金が奪われそうになったもので、男らは今も逃走しています