凱旋門賞６勝など、世界のトップジョッキーとして活躍したランフランコ・デットーリ騎手＝イタリア出身＝が、２月１日（日本時間２日）、ブラジルのガベア競馬場で現役ラストデーを迎え、Ｇ１勝利で自身の輝かしいキャリアに終止符を打った。７Ｒのリオデジャネイロ州大賞・Ｇ１（芝１６００メートル）では、１１番人気（１６頭立て）のベットユーキャンとコンビ。２番手から進めて直線半ばで先頭に立ち、こんしんのステッキを