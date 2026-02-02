巨人が２日、宮崎キャンプ２日目に地獄の“トリプルノック”を敢行した。ウィーラー打撃コーチ、川相ディフェンスチーフコーチ、吉川内野守備兼走塁コーチがノッカーとなり、内野３か所に向かってインターバルなしのマシンガンノックを行った。１球あたり１０秒前後と超ハイペースだったが、コーチ陣からは「これでも抑えてるんだから！」とゲキがとんだ。昨年はリーグワースト７８失策。川相コーチは「バッテリー、内外野含