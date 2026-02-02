俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第５話が１日に放送され、世帯平均視聴率が１２・５％となったことが２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％と推移。今回の個人視聴率は７・５％だった。同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナ