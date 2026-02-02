【モデルプレス＝2026/02/02】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2026年2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。単独公演としては自身最大となる約5万人を動員し、約3時間にわたって届けられた本公演は、「ENERGY」というタイトル通り、2025年を通して活動のスケールと注目度を大きく広げてきた7人の挑戦と勢いが真っ直ぐに伝わる公演となった。【写真】7