イグアナの雨？米国・南フロリダに１日、寒波が到来し、動かなくなったイグアナが木から次々と落下した。回収する専門家の姿が見られた。米メディア「ＷＰＬＧローカル１０ニュース」が１日、報じた。変温動物であるイグアナは、気温が下がりすぎると体が動かなくなり、木から落ちてしまう。１日、南フロリダ一帯では気温が摂氏１〜２度まで下がった。イグアナ駆除会社「イグアナ・ソリューションズ」のジェシカ・キルゴ