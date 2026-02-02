【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの板野友美が1月31日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露した。【写真】34歳元AKB「脚のラインが美しすぎる」黒タイツで美脚際立つ◆板野友美、ブラックコーデ披露板野は全身黒で統一されたコーディネートを披露。細かい花柄のふくらんだ袖が特徴のトップスに、ショートパンツと黒タイツを合わせたショットで、スラリとした脚が際立っている。◆板野友美のショーパン姿に反響こ