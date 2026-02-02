この先は、気温の変動が大きくなるでしょう。4日(立春)から5日頃は全国的に気温が上がり、雪解けによる災害のリスクが高まります。6日から7日頃には北から寒気が入り、北日本は大雪や吹雪になる所があるでしょう。前半:気温の変動が大北日本は大荒れの天気になることもこの期間は、気温のアップダウンが激しくなるでしょう。4日(水:立春)から5日(木)頃は、全国的に気温が平年を上回ります。日本海側は、雪よりも雨の範囲が広がる