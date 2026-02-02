【新興国通貨】ドル高圏推移=メキシコペソ 先週末の中南米市場でドル全面高もあり、ドルペソは１７．２２前後から１７．４８までドル高ペソ安が進行。週明けは１７．５１を付けるなど、ドル高が強まる場面が見られた。連邦政府機関閉鎖によるドル売りも、対ペソでは目立っておらず、ドル高圏推移が続いている。 対円では先週末に８円９４銭台からペソ安を受けて８円８４銭台まで売りが出た。週明けは８円９０銭を超える