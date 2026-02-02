アジア株全面安、金暴落が市場心理を冷やす香港株大幅続落中国PMIも嫌気 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26916.69（-470.42-1.72%） 中国上海総合指数 4094.71（-23.24-0.56%） 台湾加権指数 31424.68（-639.07-1.99%） 韓国総合株価指数 5059.71（-164.65-3.15%） 豪ＡＳＸ２００指数 8779.80（-89.35-1.01%） アジア株は全面安、米市場混乱への警戒や中国PMIが懸念されてい