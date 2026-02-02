芸能界のドラフト会議で次世代のスターが誕生した。【映像】グランプリに選ばれた後藤まな（全身ショット）1日、「東京ガールズコレクション」がプロデュースする日本最大級のガールズオーディションプロジェクト「TGC AUDITION 2026」が都内で開催された。約6000人の中から選ばれた27人が公開ドラフト会議となる最終審査に参加し、熊本県出身の中学2年生・後藤まな（14）がグランプリに選ばれた。このオーディションは、芸